Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране Израиль атаковал резиденцию президента и аэропорт в Иране

Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране, сообщило Reuters со ссылкой на источники среди иранских властей. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи отсутствует в столице, его перевезли в безопасное место.

По информации журналистов, удар по Ирану стал совместной операцией США и Израиля. Других подробностей не приводилось.

Ранее появилось видео с места событий в Тегеране. На кадрах были видны последствия мощного взрыва в иранской столице и поднимающийся столб дыма. В ответ на атаку по всему Израилю была немедленно объявлена воздушная тревога из-за высокой угрозы массированного ракетного удара.

По некоторым данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов.

Накануне госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля разрешен выезд сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.