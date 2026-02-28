Названы хитрые уловки для обмана туристов в ресторанах Турции Кочал: рестораны могут обманывать туристов в Турции с помощью скрытых сборов

Рестораны в Стамбуле могут включать в счет скрытые сборы в нарушение закона, чтобы обмануть туристов, рассказал РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал. По его словам, согласно новым правилам, заведения не имеют права брать с клиентов дополнительные деньги за закуски и услуги официантов.

Мы обеспокоены тем, что если раньше в ресторанах взимали сервисный сбор в размере 10-12%, иногда обозначая это в меню, то теперь они могли отменить сбор, но подняли цены на тот же процент <...> Или же вам приносят счет и говорят, что, к примеру, за хлеб, который вам принесли якобы бесплатно, надо заплатить, — рассказал Кочал.

Глава Ассоциации посоветовал туристам немедленно подавать жалобы в его организацию в случае возникновения подобных инцидентов. Также необходимо обратиться в министерство торговли, дополнив письмо чека и другими подтверждающими документами.

Ранее турэксперт Наталья Ансталь рассказала, что если отпуск выпал на первую половину весны, провести его можно в столице Турции. По ее словам, в это время там устанавливается прекрасная погода, подходящая для прогулок.