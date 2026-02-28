Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:20

В России введут особые правила для турпоездов

С 1 марта 2026 года пассажиры смогут догонять турпоезда в пути

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пассажиры, опоздавшие на туристический поезд, смогут догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в том же составе, но деньги за непройденную часть маршрута им не вернут, передает РИА Новости. Отдельные правила для туристических поездов впервые вводятся в России с 1 марта 2026 года.

Нововведения касаются только туристских поездов. К ним относятся: ретро и круизные поезда, тематические составы, следующие по специальным маршрутам. Билеты на туристские поезда можно купить как в составе тура через туроператора, так и отдельно — просто на проезд, — сказано в документе.

Также, согласно новым правилам, пассажирам туристических поездов в России разрешат играть на музыкальных инструментах Для этого туристам нужно будет получить согласие проводника.

Тем временем глава туркомпании Ксения Переина рассказал, что для бюджетного пляжного отдыха в марте доступны минимум два направления — Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В Объединенные Арабские Эмираты путевку можно купить за 210 тыс. рублей и выше. Средняя дневная температура там от +27, ночная — от +23. Туры в Египет начинаются от 170 тыс. рублей. По словам эксперта, это «идеальный баланс цены и тепла».

