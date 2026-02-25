Турагент перечислила бюджетные направления для отдыха в марте Эксперт Переина: Египет и ОАЭ — лучшие варианты для отдыха весной

Для бюджетного пляжного отдыха в марте доступны минимум два направления — Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщила в беседе с NEWS.ru глава туркомпании Ксения Переина. По ее словам, там туристов ждет теплое море, которое так радует после долгой зимы.

Если море нужно гарантированно теплое для купания — выбирайте Египет или ОАЭ. Хочется сэкономить и не боитесь прохладной воды? Берите Турцию в мае, — сообщила Ксения Переина.

Эксперт перечислила готовые варианты отдыха на двоих на 10 ночей с перелетом из Москвы и проживанием в пятизвездочном отделе по системе «все включено». В Объединенные Арабские Эмираты путевку можно купить за 210 тысяч рублей и выше. Средняя дневная температура там от 27, ночная — от 23. Туры в Египет начинаются от 170 тысяч рублей. По словам эксперта это «идеальный баланс цены и тепла».

