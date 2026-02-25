Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:14

Дерматолог развеяла миф о связи погоды с состоянием волос

Врач Гуреева: состояние волос не зависит от погоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Состояние волос не зависит от погоды и времени года, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева. Специалист подчеркнула, что раньше в конце зимы волосы действительно могли портиться из-за дефицита витаминов, но это уже давно не так.

Никакой сезонности состояния волос нет. Раньше (много-много лет назад, когда совсем не было супермаркетов и доставки продуктов) из-за дефицита витаминов в рационе действительно в конце зимы был пик дефицита витаминов и микроэлементов, и на этом фоне могли наблюдаться изменения волос. Сейчас ничего подобного нет, если человек не ограничивает себя искусственно в полноценном питании, — пояснила дерматолог.

Специалист обратила внимание, что на структуру волос влияет стресс и эмоциональное переутомление. Она уточнила, что хороший сон, свежий воздух и положительные эмоции оказывают более значимое влияние на прическу, чем погода.

Стилист Евгений Трефилов ранее рассказал, что обладателям кудрявых волос рекомендуется воздержаться от использования фена и выпрямителя. По его словам, горячий воздух наносит вред локонам и делает их сухими.

погода
здоровье
волосы
врачи
