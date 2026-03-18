Трамп отомстил губернатору Калифорнии, который изобразил его псом Путина Трамп: губернатор Калифорнии Ньюсом не может быть президентом из-за дислексии

Входящий в число наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии США на следующих президентских выборах губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не может быть главой государства из-за дислексии, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, которое приводит The Hill, у президента не должно быть сложностей с обучением. После этого Трамп оправдался, что, конечно, очень спорно говорить такие «ужасные вещи».

Ньюсом признавал, что у него есть сложности с обучением. Если честно, я полностью за людей со сложностями в обучении, но не в случае с моим президентом. Я не хочу, — отметил Трамп.

Ранее Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото российского президента Владимира Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

До этого губернатор Калифорнии предположил, что у Трампа может быть деменция. По его словам, глава государства эмоционально указал, что руководитель штата якобы отозвал свою кандидатуру с выборов президента. При этом Ньюсом на самом деле никогда официально не объявлял о намерении участвовать в президентской гонке.