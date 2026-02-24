Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:09

Трампа высмеяли и заподозрили в деменции

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил о деменции у Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
У президента США Дональда Трампа может быть деменция, такое предположение озвучил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X. Он обратил внимание, что в понедельник, 23 февраля, глава государства опубликовал сообщение в социальной сети Truth Social и эмоционально указал, что руководитель штата якобы только что отозвал свою кандидатуру с выборов президента. При этом Ньюсом на самом деле никогда официально не объявлял о намерении участвовать в президентской гонке.

Ух ты. Президент чувствует себя хуже, чем обычно, сегодня вечером, — написал руководитель.

До этого сообщалось, что в европейских политических кругах нарастает обеспокоенность состоянием здоровья президента США. Эта тема все чаще поднимается чиновниками разного уровня, несмотря на недавние заявления самого американского лидера о его отличной физической форме.

Ранее глава Белого дома сообщил, что врачи назвали его здоровье идеальным. По словам Трампа, он не только прошел полное медицинское обследование, но и блестяще справился с тестом на когнитивные способности.

Однако, как писали СМИ со ссылкой на источники из окружения президента, у него наблюдаются признаки возрастных изменений. Это проявляется как на публичных мероприятиях, так и в частной жизни. Трамп не уделяет внимания систематическим физическим упражнениям, ограничиваясь лишь игрой в гольф. Его рацион перенасыщен солью и жирами: в меню часто присутствуют бургеры и картофель фри.

