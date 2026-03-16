16 марта 2026 в 18:05

Мэра нашли мертвым сразу после проигрыша на выборах

Figaro: мэра французской коммуны нашли мертвым после проигрыша на выборах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действующий мэр небольшой коммуны на юго-западе Франции был обнаружен мертвым после того, как проиграл в первом туре муниципальных выборов, сообщает в понедельник газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города По. Тело 61-летнего Кристиана Берсаита нашли утром в лесистой местности недалеко от Вьодос-Абанс-де-Ба, где он руководил администрацией.

По информации издания, политик пропал без вести вечером в день голосования после объявления результатов. Его оппонент набрал 55,5% голосов, что автоматически отменило необходимость проведения второго тура в коммуне с населением около 750 человек.

Берсаит покинул заседание избирательной комиссии сразу после оглашения цифр и перестал выходить на связь. Вскоре были организованы поиски.

Утром понедельника жандармы обнаружили тело главы коммуны в лесном массиве. Издание уточняет, что примерно в 10 метрах от погибшего находился его автомобиль. Прокуратура По уже начала расследование инцидента. Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся накануне, 15 марта.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть мертв. Он отметил, что глава правительства еврейского государств — «дьявол», который «не заботится об обычных людях».

Франция
мэры
смерти
выборы
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

