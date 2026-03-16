Мэра нашли мертвым сразу после проигрыша на выборах

Figaro: мэра французской коммуны нашли мертвым после проигрыша на выборах

Действующий мэр небольшой коммуны на юго-западе Франции был обнаружен мертвым после того, как проиграл в первом туре муниципальных выборов, сообщает в понедельник газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города По. Тело 61-летнего Кристиана Берсаита нашли утром в лесистой местности недалеко от Вьодос-Абанс-де-Ба, где он руководил администрацией.

По информации издания, политик пропал без вести вечером в день голосования после объявления результатов. Его оппонент набрал 55,5% голосов, что автоматически отменило необходимость проведения второго тура в коммуне с населением около 750 человек.

Берсаит покинул заседание избирательной комиссии сразу после оглашения цифр и перестал выходить на связь. Вскоре были организованы поиски.

Утром понедельника жандармы обнаружили тело главы коммуны в лесном массиве. Издание уточняет, что примерно в 10 метрах от погибшего находился его автомобиль. Прокуратура По уже начала расследование инцидента. Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся накануне, 15 марта.

