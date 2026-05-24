Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:42

Что известно о кончине и причине смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Какие известны подробности, что стало причиной смерти?

Что известно о смерти Ахохова

Администрация главы Кабардино-Балкарии сегодня, 24 мая, сообщила о кончине Таймураза Ахохова. По факту его смерти была организована проверка Следственным управлением СК РФ по КБР.

«По предварительным данным, 24 мая Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего», — отметили в ведомстве.

Причиной смерти Ахохова мог стать оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в окружении чиновника. Его похороны пройдут завтра, 25 мая.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «социология» и Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В разные годы он работал в налоговых органах, управлении по налоговым преступлениям МВД по КБР, Министерстве труда и социальной защиты КБР, руководил управлением Федерального казначейства по республике. Свободно владел кабардинским, русским, английским и осетинским языками.

Исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик Ахохов был назначен 2 апреля 2018 года, 8 июня того же года был утвержден в этой должности.

Ахохов был женат, растил троих сыновей.

Читайте также:

Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая

Магнитные бури сегодня, 24 мая: что завтра, эмоциональные перегрузки, боли

Скандал с «Гамлетом», слова о покойной жене, СВО: как живет Хабенский

Регионы
Нальчик
мэры
смерти
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.