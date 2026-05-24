Что известно о кончине и причине смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Какие известны подробности, что стало причиной смерти?

Что известно о смерти Ахохова

Администрация главы Кабардино-Балкарии сегодня, 24 мая, сообщила о кончине Таймураза Ахохова. По факту его смерти была организована проверка Следственным управлением СК РФ по КБР.

«По предварительным данным, 24 мая Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего», — отметили в ведомстве.

Причиной смерти Ахохова мог стать оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в окружении чиновника. Его похороны пройдут завтра, 25 мая.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «социология» и Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В разные годы он работал в налоговых органах, управлении по налоговым преступлениям МВД по КБР, Министерстве труда и социальной защиты КБР, руководил управлением Федерального казначейства по республике. Свободно владел кабардинским, русским, английским и осетинским языками.

Исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик Ахохов был назначен 2 апреля 2018 года, 8 июня того же года был утвержден в этой должности.

Ахохов был женат, растил троих сыновей.

