Названа дата похорон мэра Нальчика

Мэра Нальчика Таймураза Ахохова похоронят 25 мая, сообщил ТАСС источник из окружения градоначальника. Он умер в ночь на 24 мая на 55-м году жизни.

Похороны пройдут в понедельник, 25 мая, — говорится в сообщении.

Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. За свою профессиональную карьеру он успел поработать в налоговых органах, в том числе в управлении налоговых преступлений МВД по Кабардино-Балкарии.

