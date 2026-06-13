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13 июня 2026 в 16:05

Психолог рассказала, как не дать ребенку забыть школьную программу за лето

Психолог Аныкина: диктанты и математика не дадут детям забыть программу за лето

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Диктанты и математика не дадут ребенку забыть школьную программу за летние каникулы, заявила NEWS.ru детский психолог Анна Аныкина. По ее словам, ребенку достаточно двух занятий в неделю для восстановления памяти начиная с июля, оставив июнь полностью для отдыха.

Совсем отказываться от уроков летом не стоит. Возможен такой вариант: пусть июнь будет целиком про отдых. А июль и август можно потихонечку использовать для «восстановления памяти». Самое полезное — это писать диктанты и решать математику. Двух диктантов в неделю по 10 минут и двух листов математики два-три раза в неделю вполне достаточно, чтобы не забыть все и при этом не мешать важным летним делам. Пусть июнь будет целиком про отдых. А вот июль и август можно потихоньку использовать для восстановления памяти, — заявила она.

Ранее член Американской психологической ассоциации Кеннет Бариш заявил, что ослабление связей со старшим поколением стало одним из факторов кризиса психического здоровья среди детей и подростков. По его словам, человечество не эволюционировало для воспитания без поддержки родственников, а детям всегда были нужны бабушки и дедушки.

Общество
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психологи
каникулы
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А. Гуловская
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