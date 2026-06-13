Двое подростков жестоко расправились со сверстницей за гаражами Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве сверстницы в Краснотурьинске

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве сверстницы в Краснотурьинске в Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Юноши 15 и 16 лет могли напасть на девушку из-за конфликта и нанести ей несколько ножевых ранений.

Пострадавшую обнаружили прохожие, однако она скончалась в больнице. Подозреваемые задержаны, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в Башкирии 14-летний подросток был убит ради пакета с продуктами. По версии следствия, 12 июня в селе Кандры школьник вышел из магазина с покупками, после чего на него напал 21-летний мужчина. Нападавший нанес несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать пакет с продуктами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

До этого школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в Туве. Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться.