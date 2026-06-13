Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 15:48

Двое подростков жестоко расправились со сверстницей за гаражами

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве сверстницы в Краснотурьинске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве сверстницы в Краснотурьинске в Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Юноши 15 и 16 лет могли напасть на девушку из-за конфликта и нанести ей несколько ножевых ранений.

Пострадавшую обнаружили прохожие, однако она скончалась в больнице. Подозреваемые задержаны, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в Башкирии 14-летний подросток был убит ради пакета с продуктами. По версии следствия, 12 июня в селе Кандры школьник вышел из магазина с покупками, после чего на него напал 21-летний мужчина. Нападавший нанес несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать пакет с продуктами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

До этого школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в Туве. Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться.

Регионы
Свердловская область
подростки
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось
Хуснуллин доложил Путину о ситуации с промышленностью в новых регионах
Силовики поймали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
В МИД Ирана сделали важное заявление о подписании меморандума с США
Свора бездомных собак чуть не разорвала девушку с питомцем в КБР
В Великобритании отказались от продажи коричневых яиц
Человек погиб в аварии с маршруткой и грузовиком
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Психолог рассказала, как не дать ребенку забыть школьную программу за лето
Слова о Путине, мечты о замужестве, театр: как живет Галина Данилова
Российская «Герань» не оставила шансов украинскому военному цеху
Двое подростков жестоко расправились со сверстницей за гаражами
Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ
В МИД объяснили, зачем на самом деле нужно ядерное оружие Москвы и Минска
Стало известно, когда Лавров посетит Минск
Огонь охватил строящееся здание школы в Подмосковье
Над Санкт-Петербургом нависло густое черное облако
Депутат дал совет, как быстро проверить недвижимость на арест
Мигрант набросился с ножом на 17-летнюю девушку в Великобритании
Стало известно, когда пройдут похороны Али Хаменеи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.