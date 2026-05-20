Скандал с «Гамлетом», слова о покойной жене, СВО: как живет Хабенский

Народный артист России Константин Хабенский ответил на критику спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова. Что он сказал, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Хабенский

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Дебют Хабенского в кино состоялся в 1994 году в фильме «На кого Бог пошлет». Широкую популярность ему принесли роли оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» и Антона Городецкого в фильмах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». Также он снимался в лентах «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Коллектор», «Время первых», «Доктор Лиза», «Метод» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 160 работ.

Хабенский с 2003 года служит в МХТ им. Чехова. В октябре 2021 года он занял пост художественного руководителя театра, а 6 марта 2026 года был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Что известно о личной жизни Хабенского

Первой женой Константина Хабенского была радиожурналист Анастасия Смирнова. Они поженились в 2000 году. В 2007 году у супругов родился сын Иван. В 2008 году Смирнова умерла от опухоли головного мозга.

В 2013 году Хабенский женился второй раз — на актрисе Ольге Литвиновой. В 2016 году у пары родилась дочь Александра, в 2019 году — дочь Вера.

В 2024 году в шоу фигуриста романа Костомарова Хабенский признался, что до сих пор не справился с потерей первой жены.

«Не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, нет, все равно я с этим живу… Продолжаю где-то забываться в работе своей. Нормальный человек с этим не справится на 100%. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний», — сказал он.

Что Хабенский говорил об СВО и уехавших актерах

В марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А. П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского, в котором он отметил, что никогда не комментировал политические темы, поэтому не собирается этого делать и сейчас.

«В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни», — объяснил артист.

В феврале 2025 года Хабенский обратил внимание, что многие его коллеги, уехавшие из России после начала СВО, остались без работы. По мнению актера, тогда многие действовали на эмоциях.

«Многие остались без работы по профессии. Потому что для них работа — это родной язык и родной зритель. В России, а не где-то еще», — сказал он.

Почему премьера «Гамлета» обернулась скандалом

14 мая в МХТ им. Чехова состоялась премьера спектакля «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в главной роли. Мнения о спектакле разделились, некоторые зрители, в частности народный артист РФ Олег Меньшиков, раскритиковали постановку.

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил он.

В ответ на критику Константин Хабенский заявил, что спектакль еще может быть доработан, но тот факт, что он не оставил зрителя равнодушным, для театра «гораздо лучше, чем молчание».

Чем сейчас занимается Хабенский

Константин Хабенский в 54 года продолжает творческую деятельность. После назначения на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ артист признался, что фокус его внимания сместился в новую зону ответственности.

«Появилась дополнительная нагрузка в виде Школы-студии МХАТ. Я больше времени теперь уделяю ей», — делился он.

В 2026 году с Хабенским на экраны вышла драма «Здесь был Юра» и сериал «Майор Гром против правил», также он снимается в ленте «Казино» и играет в спектаклях. В частности, актер задействован в постановке «Кабала святош», стоимость билетов на которую, как сообщает НТВ, доходит до 400 тысяч рублей.

