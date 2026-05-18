Критика «Гамлета», желание уволиться, слухи о болезни: как живет Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков оказался в центре скандала из-за критики спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым. Что об этом известно, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Что известно о карьере и личной жизни Меньшикова

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Известность ему принесла роль Костика в фильме «Покровские ворота». Также он снимался в лентах «Родня», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Золотой теленок», «Легенда № 17», «Статский советник», «Гоголь. Начало» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 60 ролей.

Меньшиков с 2005 года женат на актрисе Анастасии Черновой, которая на 23 года младше его. Детей у супругов нет.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признавался он.

Почему Меньшиков хотел уволиться из театра Ермоловой

Олег Меньшиков с 2012 года является художественным руководителем Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. По словам артиста, первые четыре года в этой должности были дня него «ужасно сложными».

На шоу «5 Книг» он признался, что его не устраивало в работе театра порядка 80%, поэтому Меньшиков написал заявление об увольнении.

«Тогда руководителем департамента культуры города Москвы был [Сергей] Катков, который сказал мне только одно: „Ну что, Олег, надоело с мудаками работать?“ По его интонации я понял, что он тоже с чем-то не согласен», — вспомнил он.

Меньшиков также отметил, что у него были претензии не к актерам, а к атмосфере в учреждении.

«Я пришел в театр, а там пахло щами. Этого не может быть!» — сказал он.

Почему Меньшиков раскритиковал постановку «Гамлет» с Борисовым

В МХТ имени Чехова состоялась премьера нового спектакля «Гамлет», где главную роль играет актер Юра Борисов. В ходе постановки он в костюме из фольги катается на роликах и произносит заклинания из «Гарри Поттера». Олег Меньшиков назвал такое прочтение пьесы катастрофой.

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Меня еще подстегнуло, что где-то в Сети я нашел отзыв, что это, оказывается, гениально и что вообще это не каждому дано понять. Что там какие-то смыслы скрыты, которые только сверхпросвещенный ум может понять. Какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — заявил он.

По мнению Меньшикова, театр не должен терять чувство меры и ответственности перед зрителем.

«Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону», — сказал артист.

Что известно о состоянии здоровья Меньшикова

По данным Telegram-канала Mash, в феврале 2025 году у Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. Источник отметил, что актер «резко похудел и облысел».

При этом начальник отдела по связям с общественностью театра Ермоловой Ксения Дремова опровергла информацию о наличии рака у Меньшикова.

Сам артист комментировал свое состояние здоровья только в 2021 году. Тогда он лег на плановую операцию, в ходе которой возникли осложнения, и он некоторое время находился в коме.

Чем сейчас занимается Меньшиков

Олег Меньшиков в 65 лет продолжает творческую деятельность — он руководит театром Ермоловой и принимает участие в спектаклях культурного учреждения в качестве актера и режиссера.

Меньшиков не появлялся на экране с 2024 года, однако сейчас снимается в главной роли в фильме «Мальчики с Колымы», премьера которого запланирована на 2027 год.

В апреле президент России Владимир Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

