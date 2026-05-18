Европейцам не стоит недооценивать президента России Владимира Путина, заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телерадиокомпании WDR. Так она ответила на вопрос журналистов о своем отношении к лидеру РФ.

Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой, — отметила политик.

Ранее Меркель заявила, что Евросоюзу нужно проявлять большую самостоятельность на мировой арене, в том числе действовать независимо от США, и активнее использовать дипломатические инструменты для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Также глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны столкнутся с необходимостью вернуться к сотрудничеству с Россией для выживания из-за последствий ближневосточного кризиса. Он назвал отказ от дешевого российского газа стратегическим просчетом Евросоюза, который обернулся против него самого.

До этого стало известно, что страны Европы все больше осознают необходимость возобновления диалога с Россией. Однако, как считают инсайдеры, европейским лидерам пока так и не удается прийти к единому мнению по этому вопросу.