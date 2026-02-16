Зимняя Олимпиада — 2026
El Pais: в Европе все больше осознают необходимость возобновления диалога с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Европы все больше осознают необходимость возобновления диалога с Россией, пишет газета El Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. Однако, как утверждает инсайдер, единой позиции по данному вопросу среди ключевых европейских столиц пока нет.

Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить, вопрос не только в том, когда, но и как, — сказал собеседник издания.

Ранее профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что в Европе активизировалась политическая сила, призывающая к восстановлению диалога с Москвой. По словам эксперта, сопротивление нормализации отношений исходит от западных лидеров, которые боятся нанести ущерб собственной репутации. Он подчеркнул, что «устоявшаяся элита» слишком много инвестировала в конфронтационный курс, чтобы безболезненно от него дистанцироваться.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы его страны. При этом он напомнил, что находится в российском розыске в связи со сносом памятников советским воинам.

