«Все более очевидно»: Европа сдалась в вопросе возобновления диалога с РФ El Pais: в Европе все больше осознают необходимость возобновления диалога с РФ

Страны Европы все больше осознают необходимость возобновления диалога с Россией, пишет газета El Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. Однако, как утверждает инсайдер, единой позиции по данному вопросу среди ключевых европейских столиц пока нет.

Становится все более очевидным, что с Россией нужно говорить, вопрос не только в том, когда, но и как, — сказал собеседник издания.

Ранее профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что в Европе активизировалась политическая сила, призывающая к восстановлению диалога с Москвой. По словам эксперта, сопротивление нормализации отношений исходит от западных лидеров, которые боятся нанести ущерб собственной репутации. Он подчеркнул, что «устоявшаяся элита» слишком много инвестировала в конфронтационный курс, чтобы безболезненно от него дистанцироваться.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы его страны. При этом он напомнил, что находится в российском розыске в связи со сносом памятников советским воинам.