Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы его страны, передает Onet wiadomosci. При этом он напомнил, что находится в РФ в розыске в связи со сносом памятников советским воинам.

Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с каждым, если этого будет требовать интерес Польши. Так что, если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов, — сказал Навроцкий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны «очнулись» и начали посылать сигналы о диалоге с Москвой. В частности, министр упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и «отъявленного русофоба», лидера Финляндии Александра Стубба, который, по его словам, также недавно высказывался на эту тему.

Лавров также отметил, что Россия не будет проявлять инициативу в отношении Европы. Однако он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможные обращения со стороны европейских стран.