Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:59

Лавров обозначил позицию России в отношении Европы

Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения Европы в случае их поступления

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не будет проявлять инициативу в отношении Европы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Оданко он отметил, что Москва готова рассмотреть возможные обращения со стороны европейских стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Поэтому никаких с нашей стороны намеков и инициатив не будет. Хотят, одумаются — пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения, исходя из наших интересов, — прокомментировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в документах, которые были подготовлены после встречи президентов России и США в Анкоридже, содержались различные варианты этой инициативы. Однако Россия официально получила только один из них.

До этого зампред комитета Госдумы Михаил Делягин заявил, что для восстановления диалога с Москвой Европа должна снять все санкции против России, компенсировать ущерб, признать территориальную целостность и прекратить поставки оружия тем, кто совершает насилие против граждан России. Также необходимо вернуть замороженные средства с процентами, подчеркнул парламентарий.

Сергей Лавров
МИД РФ
Европа
Россия
