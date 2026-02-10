Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:56

В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией

Делягин: Европа должна отменить санкции и возместить ущерб для диалога с Россией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европа должна отменить все санкции в отношении РФ для построения диалога с Москвой, заявил NEWS.ru. зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, также России должен быть возмещен весь ущерб от рестрикций.

Европа должна прекратить санкционную агрессию против РФ; признать территориальную целостность России; возместить весь ущерб (материальный и моральный), причиненный санкциями, воровством и заморозкой российских средств, а также поставками оружия тем, кто убивает граждан России, — подчеркнул Делягин.

Необходимо вернуть России замороженные деньги и выплатить проценты, украденные с этих средств, добавил депутат. Без этих шагов никакой диалог не должен начинаться.

Также следует отменить европейские права интеллектуальной собственности, которые мы до сих пор оплачиваем, и превратить Россию в центр промышленного и программного развития мирового масштаба, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в руководстве Эстонии возникли разногласия по ключевому вопросу внешней политики. Президент Эстонии Алар Карис выступил за возобновление прямых переговоров ЕС с Москвой, однако премьер-министр Эстонии Кристен Михал резко раскритиковал эту идею.

