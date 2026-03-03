Эстония вызвала российского поверенного из-за ледокола в Финском заливе

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны. Дипломату вручили ноту. В министерстве аргументировали это тем, что российский ледокол якобы нарушил правила передвижения в территориальных водах Эстонии.

Министерство иностранных дел и ВМС Эстонии не были уведомлены о входе «Мурманска» в территориальные воды Эстонии, и судно не ответило на радиосообщения ВМС Эстонии. Ледокол оставался в эстонских водах в течение четырех минут, — говорится в заявлении.

Уточняется, что 28 февраля ледокол «Мурманск» якобы вошел в территориальные воды Эстонии без разрешения. Судно пыталось освободить танкер Olympic Friendship, застрявший во льду.

На прошлой неделе российские ледоколы пришли на выручку грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива. Причиной сложной ситуации стали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер. Помощь судам оказывается в сотрудничестве с российскими ледоколами в соответствии с обычной практикой зимней навигации.