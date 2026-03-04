Самолет МЧС РФ со сбежавшими из Ирана россиянами приземлился в Жуковском

В подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети, пишет ТАСС.

Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани.

Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.

Эвакуация стала необходимой после обострения ситуации в Иране, вызванного массированными ударами Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля. Российские дипломаты и сотрудники МЧС оперативно организовали вывоз граждан, оказавшихся в зоне конфликта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым выразил признательность Баку за организацию выезда граждан РФ из Ирана. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в эвакуации россиян в непростой региональной ситуации. Диалог глав кабминов продолжился рассмотрением актуальных вопросов торгово-экономического взаимодействия.