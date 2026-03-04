Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 05:17

«Поднялся дым»: взрыв громыхнул в море недалеко от побережья столицы Омана

UKMTO: недалеко от побережья Омана прозвучал взрыв рядом с торговым судном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Аравийском море зафиксирован инцидент с торговым судном, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Сильный взрыв прогремел в 137 морских милях к востоку от столицы Омана Маската.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 137 морских милях к востоку от Маската (Оман). Капитан сообщил о громком взрыве в непосредственной близости от судна, после чего над водой поднялся дым, — говорится в сообщении.

По его информации, судно не пострадало, экипаж цел. Детали произошедшего пока неизвестны, расследование продолжается.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Иранские силы уже заявили о полном контроле над Ормузским проливом и уничтожении нескольких нефтяных танкеров. Не исключено, что взрыв у побережья Омана может быть связан с продолжающейся эскалацией.

Ранее сообщалось, что примерно 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива, не рекомендованных для посещения Министерством иностранных дел РФ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала, что еще до 12 тыс. путешественников не имеют возможности вылететь домой через закрытые аэропорты региона.

взрывы
Оман
моря
суда
