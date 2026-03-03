Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 22:29

АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива

АТОР посчитала, что 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива

Терминал 3 международного аэропорта Дубая Терминал 3 международного аэропорта Дубая Фото: IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Примерно 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива, не рекомендованных для посещения Министерством иностранных дел РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Еще до 12 тыс. путешественников не имеют возможности вылететь домой через закрытые аэропорты региона.

Порядка 10–12 тыс. туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива, — говорится в сообщении ассоциации.

С 2 марта начались вывозные рейсы из ОАЭ и Омана, однако в АТОР предупреждают: они нерегулярны, поскольку воздушное пространство периодически закрывается из-за ракетных атак и беспилотников. МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию до стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что туристы начали штурмовать заправки Пхукета из-за новостей о закрытии Ормузского пролива. Они выстроились в очереди, так как опасаются подорожания бензина. На некоторых АЗС уже висят объявления, что бензин в канистрах не продают. Министерство энергетики Таиланда предупредило, что рост цен на бензин ожидается с 4 марта. Подобная ситуация сложилась из-за того, что в Таиланде нет собственной нефти. Страна импортирует ее из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Малайзии.

АТОР
россияне
Ближний Восток
ловушка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях «силы» объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
«После похорон»: названа примерная дата выборов верховного лидера Ирана
АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации секретного объекта под Тегераном
Озвучено место похорон верховного лидера Ирана
Суперматч ЦСКА — «Краснодар»: кто выйдет в финал Кубка России по футболу
Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам
«Для танго нужны двое»: Трамп сделал заявление о России и Украине
Ограбление, нежелание выходить замуж, новые фильмы: как живет Тумайкина
Раскрыто, сколько времени займет эвакуация россиян с Ближнего Востока
Запад обвинили в манипуляциях из-за убитых Киевом детей
Милонов предложил ввести карантин для одной группы россиянок из Дубая
Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана
Отказ от «6 кадров», отъезд из РФ, развод с Алехно: как живет Медведева
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.