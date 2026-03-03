АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива АТОР посчитала, что 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива

Примерно 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива, не рекомендованных для посещения Министерством иностранных дел РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Еще до 12 тыс. путешественников не имеют возможности вылететь домой через закрытые аэропорты региона.

Порядка 10–12 тыс. туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива, — говорится в сообщении ассоциации.

С 2 марта начались вывозные рейсы из ОАЭ и Омана, однако в АТОР предупреждают: они нерегулярны, поскольку воздушное пространство периодически закрывается из-за ракетных атак и беспилотников. МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию до стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что туристы начали штурмовать заправки Пхукета из-за новостей о закрытии Ормузского пролива. Они выстроились в очереди, так как опасаются подорожания бензина. На некоторых АЗС уже висят объявления, что бензин в канистрах не продают. Министерство энергетики Таиланда предупредило, что рост цен на бензин ожидается с 4 марта. Подобная ситуация сложилась из-за того, что в Таиланде нет собственной нефти. Страна импортирует ее из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Малайзии.