03 марта 2026 в 23:37

Макрон подтвердил участие Франции в уничтожении иранских дронов

Макрон: Франция участвовала в перехвате иранских БПЛА с первых часов конфликта

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Париж с самого начала эскалации конфликта с Ираном сбивал дроны для защиты своих союзников, цитирует BFM TV президента Франции Эммануэля Макрона. Он пояснил, что эти меры принимались для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников республики. При этом политик раскритиковал действия США и Израиля, указав на нарушения международного права.

Франция сбивала дроны в рамках легитимной обороны с первых часов конфликта. <...> США и Израиль в операции против Ирана вышли за рамки международного права, — подчеркнул французский политик.

Ранее сообщалось, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно, типа Shahed, никто не пострадал.

Также Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». В ходе программной речи о ядерном сдерживании французский лидер заявил о необходимости укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента. Он добавил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны.

