Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты Аналитик Коротенко: создание гиперзвуковых ракет займет у Франции до восьми лет

Создание гиперзвуковых ракет может занять у Франции от пяти до восьми лет, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Он отметил, что у Парижа есть все необходимые компетенции для разработки подобных вооружений.

Что касается межконтинентальных баллистических ракет, то у Франции есть все необходимые компетенции, и, более того, штатные носители — это стратегические подводные лодки с баллистическими ракетами межконтинентальной дальности морского базирования. Разработка гиперзвук, займет [у Франции], по разным оценкам, от пяти до восьми лет с момент запуска программы испытаний и принятия на вооружение. При политической воле и выделении необходимых финансовых ресурсов, а самое главное — концентрации усилий разработчиков и конструкторов, — объяснил Коротченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сразу восемь государств присоединятся к новой «продвинутой ядерной доктрине», разработанной Парижем. По его словам, в их число вошли Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.