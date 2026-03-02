Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:11

Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты

Аналитик Коротенко: создание гиперзвуковых ракет займет у Франции до восьми лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создание гиперзвуковых ракет может занять у Франции от пяти до восьми лет, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Он отметил, что у Парижа есть все необходимые компетенции для разработки подобных вооружений.

Что касается межконтинентальных баллистических ракет, то у Франции есть все необходимые компетенции, и, более того, штатные носители — это стратегические подводные лодки с баллистическими ракетами межконтинентальной дальности морского базирования. Разработка гиперзвук, займет [у Франции], по разным оценкам, от пяти до восьми лет с момент запуска программы испытаний и принятия на вооружение. При политической воле и выделении необходимых финансовых ресурсов, а самое главное — концентрации усилий разработчиков и конструкторов, — объяснил Коротченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сразу восемь государств присоединятся к новой «продвинутой ядерной доктрине», разработанной Парижем. По его словам, в их число вошли Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Франция
Эммануэль Макрон
Евросоюз
гиперзвуковые ракеты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.