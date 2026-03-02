Аналитик ответил, против кого направлена новая ядерная доктрина Франции Аналитик Коротченко: новая ядерная доктрина Франции направлена против России

Новая ядерная стратегия Франции направлена против России, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Он также отметил, что таким образом Париж хочет достичь независимости от США в сфере вооружений.

Очевидно, что новые носители будут необходимы в рамках расширенной ядерной миссии Франции и распространения зонтика безопасности на целый ряд стран Евросоюза, в рамках которой как раз носителями для потенциального удара с использованием ядерных боевых зарядов будет новое поколение французских гиперзвуковых ракет. Понятно, что главный противник здесь — Россия. Одновременно решается задача достижения стратегической автономии США, чтобы страны ЕС, опираясь на ядерные и ракетные возможности Франции, могли самостоятельно реализовывать функции ядерного сдерживания при необходимости вести ядерные ядерную войну, — объяснил Коротченко.

Он подчеркнул, что Франция — достаточно развитая в военном отношении страна. По его оценкам, аэрокосмический комплекс государства при наличии финансирования и политической воли сможет разработать любые перспективные виды вооружений, включая гиперзвуковые.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Он отметил необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего европейского континента.