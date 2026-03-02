Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:52

Аналитик ответил, против кого направлена новая ядерная доктрина Франции

Аналитик Коротченко: новая ядерная доктрина Франции направлена против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новая ядерная стратегия Франции направлена против России, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Он также отметил, что таким образом Париж хочет достичь независимости от США в сфере вооружений.

Очевидно, что новые носители будут необходимы в рамках расширенной ядерной миссии Франции и распространения зонтика безопасности на целый ряд стран Евросоюза, в рамках которой как раз носителями для потенциального удара с использованием ядерных боевых зарядов будет новое поколение французских гиперзвуковых ракет. Понятно, что главный противник здесь — Россия. Одновременно решается задача достижения стратегической автономии США, чтобы страны ЕС, опираясь на ядерные и ракетные возможности Франции, могли самостоятельно реализовывать функции ядерного сдерживания при необходимости вести ядерные ядерную войну, — объяснил Коротченко.

Он подчеркнул, что Франция — достаточно развитая в военном отношении страна. По его оценкам, аэрокосмический комплекс государства при наличии финансирования и политической воли сможет разработать любые перспективные виды вооружений, включая гиперзвуковые.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Он отметил необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего европейского континента.

Евросоюз
Эммануэль Макрон
Франция
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.