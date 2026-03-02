Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS, также известный как «инопланетный корабль», 16 марта пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии. В этот день комета совершит свое последнее значимое сближение в пределах Солнечной системы. Расстояние до Юпитера составит около 53 млн км, что по космическим меркам считается исключительно тесным контактом.

В отличие от подавляющего большинства межзвездных тел, которые входят в систему под произвольными углами, траектория 3I/ATLAS практически идеально совпадает с плоскостью эклиптики. Это позволило ему последовательно сблизиться с Марсом, Венерой, Меркурием и Землей.

Ученые оценивают вероятность такого выравнивания лишь в 5–10%. Шанс на столь тесное сближение с Юпитером и вовсе составляет менее 2%. Специалисты полагают, что повторение подобного сценария в обозримом будущем практически исключено.

Ранее Европейское космическое агентство опубликовало новые изображения 3I/ATLAS. Снимки получили благодаря автоматической станцией Juice. Ученые пояснили, что крошечное ядро объекта остается невидимым для камер. Однако его окружает яркий газовый ореол, называемый комой. От 3I/ATLAS тянется длинный хвост, а на полученных изображениях различимы намеки на сложные структуры: джеты, лучи, нити и потоки.