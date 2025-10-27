Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:13

Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Исследователь Григорьев: объект 3I/ATLAS хочет установить контакт с Землей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Объект 3I/ATLAS предпринимает попытку установить контакт с Землей для предупреждения об угрозе, связанной с астероидом, заявил NEWS.ru исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев. По его словам, ученые ошибаются, когда говорят, что имеют дело с кометой.

Согласно последней информации, при полете объекта мимо Солнца, оно якобы направило в него большой выброс плазмы. Наоборот, по нашему сведению, сам объект стреляет по Солнцу, чтобы привлечь внимание землян. Он шлет дистанционно информацию семафорной азбукой. У современных ученых нет такого приема анализа космической информации, поэтому они не принимают эти сигналы. Объект говорит, что к Земле подлетает астероид, который уже близко по космическим меркам, и они могут избавить землян от него. Но для этого нужны совместные действия, то есть контакт, установить который объект так хочет, — пояснил Григорьев.

Он напомнил, что, согласно последним данным астрофизика Ави Леба, объект изменил направление движения и теперь направляется в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. По словам исследователя, западные специалисты заявляют о наличии фотографий этого явления, однако не публикуют их.

Вся информация по отслеживанию этого объекта сосредоточена в руках американцев. Они имеют подтверждение, что это объект, непохожий на комету, а значит, это НЛО. У этого объекта насчитали до девяти аномалий. Ученые боятся использовать аббревиатуру НЛО. Инопланетяне сначала дают информацию, мы ее разгадываем и разрешаем им посадку. Потом уже происходит контакт, и мы совместно ликвидируем ту угрозу, которая грозит Земле, — добавил Григорьев.

Он заключил, что, по мнению современных астрономов и мировой науки, обнародование информации о внеземной жизни вызвало бы панику на Земле. Однако, по словам исследователя, американцы уже разработали протокол встречи с пришельцами, который предполагает сокрытие информации.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS с 30 октября по 17 ноября. В ночь на 29 октября небесное тело окажется ближе всего к Солнцу. Расстояние между ними составит 1,36 астрономической единицы.

Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
