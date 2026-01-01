Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 21:40

Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию

СК РФ пообещал установить всех причастных к атакам ВСУ на регионы России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет России возьмет на особый контроль расследование преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями против мирного населения в ряде регионов, заявили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что установят всех причастных к преступлениям.

Следственный комитет будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований в ряде регионов России. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в сообщении.

В сводке ведомства приводятся данные о жертвах. В Белгородской области в результате ударов по автомобилям погибли четыре человека и пострадали 16. В Донецкой и Луганской народных республиках ранены пять человек, еще двое пострадали от атаки дрона на автомобиль под Сватово. Трагический инцидент произошел в Херсонской области, где атака БПЛА на машину унесла жизнь пятилетнего ребенка и тяжело ранила троих взрослых. В Краснодаре и Туапсе от ударов беспилотников пострадали четыре человека, а в Московской области один человек был ранен в результате падения дрона в Волоколамском округе.

Кроме того, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что массированное нападение украинских беспилотников на Херсонскую область обернулось немыслимой трагедией. Он назвал эти действия преступлением чудовищных злодеев и выразил соболезнования от лица всех жителей региона.

следователи
Россия
Украина
ВСУ
