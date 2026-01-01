Массированная атака украинских беспилотников в Херсонской области стала немыслимой трагедией, заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Он назвал действия ВСУ преступлением чудовищных злодеев и от имени всех оренбуржцев выразил соболезнования.

Немыслимая трагедия в Херсонской области. <...> Такие поступки свойственны только чудовищным преступникам, у которых нет ничего святого. От имени всех жителей Оренбургской области выражаю искренние соболезнования родным погибших и всем жителям Херсонской области, — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян провела аналогию между организаторами атаки беспилотников на Херсонскую область и гестаповцами, охарактеризовав их как садистов и преступников. Она заявила, что ни один из виновных не избежит ответа, и все причастные к атакам на мирных граждан обязательно будут найдены.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по хутору Фонов в Рыльском районе повреждены окна в пяти домах. По его данным, несмотря на атаку, произошедшую в новогоднюю ночь, жертв и пострадавших удалось избежать.