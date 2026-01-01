Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:13

Хинштейн рассказал о бесчинствах ВСУ в новогоднюю ночь

Бойцы ВСУ нанесли удар по Курской области в новогоднюю ночь

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате атаки Вооруженных сил Украины на хутор Фонов в Рыльском районе Курской области повреждено остекление в пяти жилых домах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на вражеский удар в новогоднюю ночь, обошлось без пострадавших.

Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать. Под вражеский удар попал хутор Фонов Рыльского района. В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал! Жильцы домов ночь переждали у родных, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что пожар, начавшийся в кафе при гостинице в Хорлах после атаки дронов ВСУ, охватил площадь в 500 квадратных метров. По его сведениям, удар был совершен около часа ночи, а потушить возгорание удалось к 08:40 по московскому времени.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между организаторами атаки беспилотников на Херсонскую область и гестаповцами. Она охарактеризовала их как садистов и военных преступников, заверив, что каждый виновный будет найден и привлечен к ответу за нападения на мирных граждан.

атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Курская область
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Землетрясение произошло на Аляске в новогоднее утро
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.