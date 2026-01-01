Хинштейн рассказал о бесчинствах ВСУ в новогоднюю ночь Бойцы ВСУ нанесли удар по Курской области в новогоднюю ночь

В результате атаки Вооруженных сил Украины на хутор Фонов в Рыльском районе Курской области повреждено остекление в пяти жилых домах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на вражеский удар в новогоднюю ночь, обошлось без пострадавших.

Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать. Под вражеский удар попал хутор Фонов Рыльского района. В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал! Жильцы домов ночь переждали у родных, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что пожар, начавшийся в кафе при гостинице в Хорлах после атаки дронов ВСУ, охватил площадь в 500 квадратных метров. По его сведениям, удар был совершен около часа ночи, а потушить возгорание удалось к 08:40 по московскому времени.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между организаторами атаки беспилотников на Херсонскую область и гестаповцами. Она охарактеризовала их как садистов и военных преступников, заверив, что каждый виновный будет найден и привлечен к ответу за нападения на мирных граждан.