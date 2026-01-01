Новый год — 2026
01 января 2026 в 10:38

«Садисты»: Симоньян жестко высказалась об организаторах атаки на Херсонщину

Симоньян сравнила с гестаповцами организаторов атаки на Херсонщину

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила организаторов атаки беспилотников на Херсонскую область с гестаповцами, заявив в своем Telegram-канале, что они являются садистами и военными преступниками. Она подчеркнула, что никто из них не избежит ответственности, а все причастные к ударам по мирным жителям будут найдены.

Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев, — отметила Симоньян.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из беспилотников, атаковавших гостиницу с мирными гражданами, нес зажигательную смесь. По его данным, украинские военные использовали эти же составы летом для поджога полей, а теперь направили их на целенаправленное уничтожение людей.

До этого он заявил, что по кафе и гостинице в городе Хорлы был нанесен удар тремя беспилотниками. По его информации, результатом атаки стала гибель 24 человек, включая ребенка, а также ранения более 50 гражданских лиц.

Кроме того, по его словам, от атак Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников в регионе погибла женщина и получили ранения двое мужчин. Жертвой оказалась 66-летняя гражданка, проживавшая в городе Алешки.

Маргарита Симоньян
Херсонская область
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
