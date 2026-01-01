Более 20 человек сгорели заживо при ударе ВСУ по гостинице под Херсоном

Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, уточнил он.

Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. <...> Многие сгорели заживо, — отметил губернатор.

По данным Сальдо, один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью, пожар удалось ликвидировать лишь под утро. Удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов, добавил глава региона. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 1 января сбили 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В частности, 61 дрон удалось ликвидировать над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.