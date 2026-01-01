Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 07:41

Названо число сбитых над Россией беспилотников в новогоднюю ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 168 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что 61 аппарат был сбит над Брянской областью, 25 над Краснодарским краем, 23 над Тульской областью, 16 над Крымом.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации.

Кроме того, 12 дронов были обнаружены над Московским регионом, их них девять летели на Москву, семь беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, 24 сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту. В результате атаки пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу. С ними работают медики.

Также политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США могут сократить обмен разведывательными данными с ВСУ после атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он допустил начало новых антикоррупционных расследований на Украине. Американский профессор Питер Кузник в свою очередь предположил, что атака ВСУ на резиденцию Путина усилит сближение позиций России и США в урегулировании украинского конфликта, в то время как Киев все дальше и дальше от мира.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ России на попытку ВСУ атаковать беспилотниками государственную резиденцию Путина должен быть жестким. Он отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев.

