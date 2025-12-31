Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 02:56

Беспилотники атаковали жилой сектор и порт Туапсе

В результате атаки БПЛА в Туапсе повреждены газовая труба и портовый причал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений, — сказано в публикации.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных повредилась контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

Кроме того, при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

БПЛА
Туапсе
газопроводы
порты
