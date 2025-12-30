Беспилотники ВСУ повредили контактную сеть ж/д станции в Краснодаре Два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Раненых госпитализировали с осколочными травмами. Кроме того, в результате удара украинских военных была повреждена контактная сеть железнодорожной станции «Краснодар сортировочный», также обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества «ЗИП».

В Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали два человека, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предположил, что атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области может указывать на причастность к ней Европейского союза. По его мнению, хозяин Белого дома и глава российского государства оба хотят мира.