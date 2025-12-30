Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 11:07

Экс-советник Трампа назвал возможных кураторов атаки на резиденцию Путина

Флинн заподозрил ЕС в причастности к атаке ВСУ на резиденцию Путина

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области может указывать на причастность к ней Европейского союза, предположил бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в социальной сети X. По его мнению, хозяин Белого дома и глава российского государства оба хотят мира.

Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, [президент Украины Владимир] Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС, — написал экс-советник.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все дроны были уничтожены.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации. По его словам, украинская сторона саботирует мирный процесс и не дает сформироваться условиям для достижения урегулирования.

