«Ночью сильно бомбили»: туристка рассказала, как пытается выбраться из ОАЭ

Российские туристы на острове Саадият в Персидском заливе (ОАЭ) приобрели билеты на несколько рейсов на разные даты из-за закрытия воздушного пространства после ночных ракетных обстрелов, сообщает ТАСС со ссылкой на россиянку по имени София. Пассажиры не получили подтвержденных дат вылета и ожидают восстановления авиасообщения.
У нас куплено много билетов, на сегодня тоже были. На 28 [февраля] были основные и докупали на 1, 3, 5 и 10 марта. Ночью очень сильно бомбили, и все рейсы отменили, — сказала россиянка.
София сообщила, что интенсивность ударов выросла по сравнению с предыдущими днями. По ее словам, ракеты «летели пачками по 10 штук». Перевозчики не назначили новую дату вылета, уточнила россиянка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».