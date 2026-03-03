Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:56

Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету

Министр Кравцов: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые передает РИА Новости, он будет введен с 2027/2028 учебного года.

Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-х классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года, — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, теперь же общая проверка и изложение материала в 9-м классе будет дополнена в устном экзамене. Он добавил, что уже есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы будут переведены на единые учебники. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет. Причем уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с 5-го по 11-й.

