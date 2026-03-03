Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые передает РИА Новости, он будет введен с 2027/2028 учебного года.

Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-х классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года, — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, теперь же общая проверка и изложение материала в 9-м классе будет дополнена в устном экзамене. Он добавил, что уже есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы будут переведены на единые учебники. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет. Причем уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с 5-го по 11-й.