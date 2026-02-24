Зимняя Олимпиада — 2026
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек

Минпросвещения РФ введет единый стандарт для игрушек дошкольных учреждений

Новогодние игрушки разных лет, представленные в музее елочной игрушки «Клинское подворье» Новогодние игрушки разных лет, представленные в музее елочной игрушки «Клинское подворье» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минпросвещения РФ намерено внедрить единый стандарт оснащения дошкольных учреждений, передает РИА Новости. Ведомство разработает официальный перечень игр и игрушек, которые не только соответствуют традиционным ценностям, но и рекомендованы для гармоничного развития детей.

Как заявил глава министерства Сергей Кравцов, новая инициатива призвана упорядочить подход к наполнению детских садов по всей стране. В первую очередь внимание будет уделено средствам обучения и предметам для игр, которые несут воспитательную функцию.

Планируется сформировать системный подход <…> определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка, — пояснил Кравцов.

По словам министра, особый упор будет сделан на развивающий аспект. Предполагается, что через игру дети смогут лучше узнавать историю страны, знакомиться с культурными традициями, народными промыслами и выдающимися личностями России. Такой подход, по задумке ведомства, поможет с ранних лет прививать интерес к национальному наследию.

Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ разработает для родителей методические рекомендации по воспитанию детей дошкольного возраста. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, новый методический материал призван стать практическим руководством для мам и пап.

