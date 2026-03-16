Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача Двое жителей Тюмени отправятся в колонию за избиение врача в больнице

Тюменский суд приговорил двух местных жителей к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за нападение на медицинского работника в больнице, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Как уточнили в ведомстве, государственное обвинение настояло на реальных сроках заключения для обоих фигурантов.

Сегодня, 16 марта, судом вынесен обвинительный приговор в отношении данных лиц. С учетом позиции государственного обвинителя они признаны виновными в совершении данного преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о вынесении приговора жительнице Василеостровского района, признанной виновной в публичном унижении представителя власти и применении к нему физической силы, не представлявшей угрозы для жизни. По данным ведомства, фигурантка нанесла удар ногой в область голени сотруднику полиции.

Кроме того, представитель силовых структур сообщил, что Первый Западный окружной военный суд назначил наказание в виде шести лет заключения фигуранту уголовного дела о публичном одобрении террористического акта в «Крокус Сити Холле». По словам источника, подсудимый признан виновным по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.