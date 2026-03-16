16 марта 2026 в 18:35

Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тюменский суд приговорил двух местных жителей к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за нападение на медицинского работника в больнице, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Как уточнили в ведомстве, государственное обвинение настояло на реальных сроках заключения для обоих фигурантов.

Сегодня, 16 марта, судом вынесен обвинительный приговор в отношении данных лиц. С учетом позиции государственного обвинителя они признаны виновными в совершении данного преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили о вынесении приговора жительнице Василеостровского района, признанной виновной в публичном унижении представителя власти и применении к нему физической силы, не представлявшей угрозы для жизни. По данным ведомства, фигурантка нанесла удар ногой в область голени сотруднику полиции.

Кроме того, представитель силовых структур сообщил, что Первый Западный окружной военный суд назначил наказание в виде шести лет заключения фигуранту уголовного дела о публичном одобрении террористического акта в «Крокус Сити Холле». По словам источника, подсудимый признан виновным по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Тюмень
врачи
избиения
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

