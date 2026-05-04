В Тюмени проверили массовые жалобы жителей на утечку газа Власти Тюмени опровергли информацию об утечке газа после жалоб жителей

Информация о прорыве газопроводов и возможной утечке газа на территории Тюмени не соответствует действительности, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области в МАКСе. Местные жители пожаловались на запах газа днем 4 мая. Аварийные бригады оперативно выехали по всем указанным в заявках адресам и произвели внеплановый обход сетей как высокого, так и среднего давления.

Официально: утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких концентраций метана в окружающем воздухе зафиксировано не было. Всего за день аварийно-диспетчерская служба города приняла около 300 обращений от встревоженных граждан.

