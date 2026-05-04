04 мая 2026 в 15:48

В Тюмени проверили массовые жалобы жителей на утечку газа

Власти Тюмени опровергли информацию об утечке газа после жалоб жителей

Информация о прорыве газопроводов и возможной утечке газа на территории Тюмени не соответствует действительности, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области в МАКСе. Местные жители пожаловались на запах газа днем 4 мая. Аварийные бригады оперативно выехали по всем указанным в заявках адресам и произвели внеплановый обход сетей как высокого, так и среднего давления.

Официально: утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких концентраций метана в окружающем воздухе зафиксировано не было. Всего за день аварийно-диспетчерская служба города приняла около 300 обращений от встревоженных граждан.

Ранее в Приморском крае резко выросла угроза лесных пожаров. В зоне риска находятся Хасанский, Партизанский, Уссурийский, Октябрьский и Пограничный округа. Лесные пожары также могут появиться в Хорольском, Черниговском, Ханкайском, Спасском, Анучинском, Яковлевском, Чугуевском, Лесозаводском округах.

Регионы
Тюмень
газ
утечки
Культура

Семья и жизнь

Общество

