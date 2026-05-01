Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Эустома «сиюта» крупноцветковая махровая — это тайна, которую садоводы раскрывают не сразу. Многие считают ее капризной однолетницей, но на самом деле при правильном уходе этот многолетник цветет второй и третий год, превращаясь в главную звезду клумбы.

Представьте себе розу, только изящнее, с лепестками из шелка и воска одновременно, да еще и без единого шипа. Махровые цветы «сиюты» достигают 7–8 см в диаметре и напоминают пионы или английские розы в миниатюре: плотные, многослойные, с нежным перламутровым отливом по краям лепестков. Окраска варьируется от белоснежной до нежно-розовой, лавандовой и глубоко-фиолетовой.

Цветение начинается в июле и длится до октября, причем каждый цветок держится на стебле до трех недель. Высота куста — 50–70 см, стебли прочные, идеально подходят для срезки. В букете эустома стоит до двух недель, не теряя свежести. Выращивать «сиюту» лучше через рассаду, а на зиму укрывать или заносить в прохладное помещение. Один раз вложив усилия, вы получите растение, которое будет радовать годами.

