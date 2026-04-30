Живой ковёр своими руками: яркие шелковистые «розочки» распускаются даже в самую жаркую погоду

Портулак крупноцветковый — это солнечный ковер, который можно соткать на своем участке за считанные недели. Его часто называют «цветочным ковриком» благодаря способности создавать плотное, яркое покрывало на клумбах и в рокариях. Это растение-суккулент с мясистыми, игольчатыми листочками, которые накапливают влагу, делая портулак невероятно засухоустойчивым.

Невысокие, стелющиеся по земле кустики (высотой всего 15-20 см) разрастаются в ширину до полуметра, образуя сплошной, бархатистый ковер самых разных оттенков. Цветение портулака — это настоящий фейерверк красок, который длится все лето, с июня до самых заморозков. Бутоны раскрываются даже в пасмурную погоду, радуя глаз яркими мазками малинового, желтого, оранжевого, белого и розового цветов. В дождливую погоду цветки могут закрываться, но стоит выглянуть солнцу, как они вновь открываются навстречу теплу.

Как вы уже догадались, азам агротехники портулака научиться очень просто. Его семена высевают сразу в открытый грунт, когда весенние заморозки уже миновали, и земля прогрелась (в средней полосе — это конец мая — начало июня). Главные секреты успеха — солнечное место, бедная песчаная или супесчаная почва и отсутствие застоя воды. На удобренных черноземах портулак «жирует», наращивая зеленую массу в ущерб цветению. Уход сводится к редким поливам (растение легко переносит засуху) и удалению сорняков. Благодаря тому, что портулак укрывает землю сплошным полотном, необходимость в прополке отпадает сама собой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.