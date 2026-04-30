Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника Эксперт моды Лисовец: в 2026 году надо купить облегающую футболку и кожаную вещь

Чтобы быть стильным в 2026 году, в гардеробе стоит иметь облегающую футболку, заявил NEWS.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. По его словам, это абсолютный тренд. Кроме того, уточнил он, стоит купить кожаную вещь — пиджак, брюки, юбку или плащ, а также что-то из замши. Мода на эти ткани — это «привет из 1990-х», отметил он.

Из вещей стоит купить что-то кожаное: пиджак, брюки, юбка, плащ. Это было модно в 2000-х и сегодня. Кожа делает образ более дерзким, харизматичным. Еще актуальна замша, это тоже привет из 2000-х. Еще стоит купить облегающую футболку — это абсолютный тренд. Но перед этим надо позаботиться о фигуре, — сказал Лисовец.

Ранее дизайнер Наталья Мальгина заявила, что одежда в бордовых и коричневых оттенках будет в тренде в 2026 году. Она подчеркнула, что ближе к лету в моду войдет бирюзовый цвет. Также, по ее словам, основной акцент будет на женственности, этот эффект можно создать за счет цвета, фактуры и аксессуаров.

По мнению дизайнера, одежда должна не просто соответствовать модным тенденциям, но и передавать внутреннее состояние человека. Эксперт напомнила, что классическая цветовая гамма всегда будет в тренде.