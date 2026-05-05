«В моде — носить облегающее»: Лисовец о стилях 2026-го, онкологии и бизнесе

Каждый человек хочет хорошо выглядеть и время от времени интересуется, что же сейчас модно, а что безнадежно устарело. Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в интервью NEWS.ru рассказал о главных трендах 2026 года, философии «тихой роскоши», отличительных чертах по-настоящему стильных людей, а также о своей жизни и самочувствии.

«В моде — сексуальность и элегантность»

— Какие главные модные тренды появились в 2026 году? И какие из них вы считаете действительно значимыми, интересными, а какие — временным шумом?

— Мода — это в принципе временный шум. Она приходит на время, меняет наш гардероб, настроение, иногда и окружение и уходит. Но чем хорош 2026-й? Тем, что здесь тебе и 2000-е, и 1980-е, и частично 1970-е — всего по чуть-чуть. Можно выбирать, в какой стилистике вам хочется быть.

Что касается трендов, то сейчас в моде сексуальность и элегантность. Основной тренд — носить все облегающее.

— Касается ли это джинсов скинни, например?

— При правильной подаче — с каблуком и красивым пиджаком — это может смотреться очень хорошо. Образ никогда не складывается из одних джинсов или из одной куртки. Это и очки, и сумка, и волосы — огромный спектр деталей, которые делают образ завершенным.

Кстати, иногда то, что не в моде, больше обращает на себя внимание и выделяет из толпы, чем что-то трендовое. Мода делает всех похожими. Но есть универсальный совет — стоит попробовать найти и сохранять свою индивидуальность.

— Какие вещи стоит добавить в гардероб сейчас, чтобы выглядеть максимально актуально?

— Во-первых, чтобы выглядеть актуально и стильно, нужно заняться прической. Волосы очень влияют на образ. Из вещей стоит купить что-то кожаное: пиджак, брюки, юбка, плащ. Это было модно в 2000-е — и сегодня. Кожа делает образ более дерзким, харизматичным. Еще актуальна замша, это тоже привет из 2000-х. Еще стоит купить облегающую футболку — это абсолютный модный тренд. Но перед этим надо позаботиться о фигуре.

Владислав Лисовец Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

«Молодежь не делает акцент на тряпках»

— Как вы относитесь к идее «тихой роскоши» и отказу от демонстрации логотипов? Это мимолетный тренд или база?

— Это беспроигрышный вариант. Дело в том, что одежда отражает настроение. Бывает, не можешь понять, как тебе сегодня выглядеть. В таком случае философия «тихой роскоши» очень выручает. Например, берем платье, сапоги, элегантную сумку, небольшие серьги, собрали волосы гладко, накрасили губы — и вот вам красивая ухоженная женщина.

«Тихая роскошь» очень удобна, она не заставляет придумывать образ. Просто купил за дорого качественную вещь — и ты всегда будешь выглядеть хорошо. Но скучно.

Кстати, часто, когда у человека появляются первые большие деньги, он начинает тратить их на логотипы дорогих брендов, не понимая самого важного, что стиль — не про это, не про их количество. Иногда ты внедряешь бренд, потому что нужно показать — у тебя есть деньги и тебя нужно уважать. Так устроено общество, это правда. Но зачастую забрендированное говорит об отсутствии вкуса.

— Как, по-вашему, за последние несколько лет изменился вкус аудитории? Люди стали смелее в выборе одежды или, наоборот, осторожнее?

— После пандемии мне показалось, что произошел резкий, очень крутой всплеск. Все устали сидеть дома в спортивных штанах. Было ярко. Помню, я вышел на улицу, а там мужчины все с отросшими волосами. Так модно, свободно, по-европейски. Я подумал: «Боже, наконец-то эти бритые прически ушли». Девушки тоже ходили с естественными, неидеальными укладками, не как будто только из салона вышли.

Но потом, я не знаю по каким причинам, все пришло к тому, что сейчас на любой улице в любом районе обязательно встретишь девушку в широких джинсах на высокой талии, в белых кроссовках, укороченной толстовке либо бежевом плаще, с прямым пробором и длинными волосами. И бейсболка еще может быть. Этот образ стал какой-то визитной карточкой последних пяти лет.

Мир очень поменялся, молодежь не делает акцент на тряпках. Из-за этого сейчас преобладает натуральный стиль. Никто больше не пытается наряжаться. Теперь, если у кого-то нарядная сумка, обувь, куртка, плащ, получается очень вычурно. Чувствуется, что старалась. Зачастую это выглядит не очень — неорганично и слишком ярко.

Владислав Лисовец Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»

— А как быть, если душа требует быть нарядным?

— Не обращать на это внимания. На самом деле, если у человека есть потребность интересно выглядеть, он начинает менять целиком свою жизнь. Это, как правило, переезд в другой город, смена работы, окружения. Появляются другие чашки, ложки, вид из окна. И это не про богатство, а про эстетику.

— Что, по вашему мнению, отличает стильного и ухоженного человека от нестильного?

— Очень важная вещь — детали. Это манеры, стрижка, очки, поведение, выражение лица. Стильный человек не старается продать себя, выставить напоказ. Он живет в этом, для него это логичная одежда, отражение внутреннего мира. Стильный человек — не нарядный, он как будто чуть-чуть примят, в его образе есть жизнь.

А когда все то же самое, но есть сложная укладка, вылизанная обувь, накрахмаленный пиджак — получается вычурно. Вот и вся разница.

«Делаю ремонт в салоне, много хожу пешком»

— Из чего сейчас в основном состоит ваша жизнь?

— Я в очередной раз обновляю внешний вид своего салона, сейчас идет ремонт. В наше время только сумасшедший может его затеять. Но мое правило — каждые пять лет обновлять квартиру и пространство вокруг меня: цвет стен, чуть передвинуть мебель… Потом, может быть, обновлю свое кафе.

Помимо этого, я, как обычно, привез с ТО свой мопед, уже даже умудрился в марте на нем прокатиться, пока было тепло. Уже накачал колеса на велосипеде. Я много хожу пешком, потому что мне нужно знать свой город, видеть людей. Язык города — это его жители.

Продолжаю консультировать клиентов по стилю и по волосам. Общение максимальное. Прошу всех друзей, если есть желание, забегать ко мне. Мне очень нравится, что у меня в последнее время появился круг друзей, которые не пишут, как мы все привыкли, а звонят. Это роскошь.

Продолжаю путешествовать, несмотря на то, что становится все сложнее делать это. На майские праздники по старой традиции, которой уже 20 лет, поеду на биеннале современного искусства в Венецию. В этом году Россия снова принимает в ней участие.

Я хожу не только на показы и светские мероприятия, но и на выставки. Это мое вдохновение. Недавно сходил в кино, посмотрел в «Художественном» фильм «Грация» режиссера Паоло Соррентино. Прекрасный фильм. В общем, я продолжаю жить вдохновляющей, очень подвижной жизнью, потому что годы берут свое и, дабы не поддаваться этому, надо все время быть в движении. Так живет и моя мама в 80 лет.

Владислав Лисовец Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

— Как дела с вашим бизнесом — салоном и кофейней?

— Кофейня существует уже восемь лет. Я без ложной скромности скажу, что это самый вкусный кофе в нашем районе. Это не сетка, а единственное кафе для себя. Поэтому люди ходят и кофейню очень любят.

С салоном та же самая история. Конечно, поток снизился, не буду скрывать. Такое бывает в кризисное время. Но я владелец помещения и бизнеса, у меня нет компаньонов, инвесторов, мне не перед кем отчитываться. Я делаю это не только, чтобы зарабатывать, но и в удовольствие. Поэтому на сегодняшний день все в порядке. Я просто продолжаю дальше творить.

«Я понял, что я очень сильный человек»

— Как сейчас ваше здоровье? Писали, что вам диагностировали онкологическое заболевание.

— Я это не подтверждал. Я лишь сказал, что есть проблема и я ее решаю. Все не так страшно, как писали. В моей жизни ничего особо не поменялось. У меня все в порядке, я продолжаю здравствовать. Никаких ухудшений нет. С этим можно жить.

Но все было бы проще, если бы из этой ситуации не сделали сенсацию. После всего этого шума мне пришлось проработать все это с психологом, успокаивать своих родственников, маму. Она получила жуткий удар в 79 лет.

Но опять-таки это очень хорошая школа. Я даже благодарен этой ситуации. Я узнал, что меня действительно очень любят, что я здесь нужен. А еще я понял, что я очень сильный человек и что я могу даже больше, чем думал. Это меня вдохновило и дало силы двигаться дальше, серьезно задуматься о своем будущем: как, с кем и где его проводить.

— Что дает вам силы и поддерживает в сложные моменты?

— Во-первых, я всегда, с самого детства разговариваю со Всевышним. Я всегда обращался к небу, к кому-то, кто мне помогает. Во-вторых, я всегда верил, что у меня все получится. Сдаваться нельзя ни при каких условиях. Были спады, моменты отчаяния, но потом я вспоминаю — я уже такое пережил, неужели с этим не справлюсь?

В-третьих, помогает свет. Это может быть солнце, вера, красивая музыка, цветы, животные, комплименты незнакомцам — все, что несет свет. Надо искать его и за него цепляться, это вытянет из любой ситуации.

