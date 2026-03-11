Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:02

Лисовец рассказал об актуальных стрижках

Лисовец: небрежная укладка будет выглядеть стильно

Владислав Лисовец Владислав Лисовец Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Небрежная укладка и каскад будут выглядеть более стильно, чем ровный срез, рассказал «Леди Mail» стилист Влад Лисовец. Он отметил, что волосам важно придать «природный» вид, а не пытаться их «пригладить».

Ведь волосы по пояс одной длины всегда выглядят по-сельски. Тогда как по лопатки, каскадно постриженные, с челкой, небрежно уложенные — это суперкруто. Также актуальны каре и удлиненное каре, но тут главное — не вылизывать укладку, — рассказал Лисовец.

Стилист посоветовал выбирать более светлые оттенки для коротких причесок. Также он подчеркнул, что темные корни смотрятся более естественно.

Ранее Лисовец рассказал, что классические и элегантные вещи не воспринимают всерьез, теперь их носят ради шутки. По его словам, этот стиль больше не демонстрирует статус.

