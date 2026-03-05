Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:35

Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке

Стилист Трефилов: отказ от термозащиты при горячей укладке чреват сухостью волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование горячих инструментов для укладки без термозащиты может привести к сухости волос, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, специальные средства предотвращают чрезмерное испарение влаги и сохраняют структуру локонов.

Формально, конечно же, можно не использовать термозащиту при горячей укладке. Но стоит учитывать важный нюанс: тепло меняет структуру волоса. Высокие температуры — это стресс для волос. Если использовать ежедневно фен или плойку без защиты, то локоны будут сухими, ломкими и тусклыми. Термозащита создает определенный барьер, за счет чего уменьшает перегрев. Влаги испаряется не так много, и это помогает сохранить здоровье и блеск волосам, — поделился Трефилов.

Он добавил, что при редком использовании плойки или утюжка можно обойтись без специальных средств для укладки. По словам стилиста, качественный кондиционер и правильный уход способны хорошо увлажнить волосы и сгладить их текстуру. Однако он предупредил, что риск повреждения длины волос все же сохраняется.

Некоторые ошибочно думают, что кондиционер может полноценно заменить термозащиту. Это не так. Кондиционер ухаживает, а термозащита — защищает. В самом названии есть подсказка. Это два разных продукта, которые нужно подбирать под ваш тип волос. Важно учитывать частоту укладки и температуру инструмента. Одно дело — быстрая сушка теплым воздухом. Совсем другое — ежедневный утюг на максимуме. Чем выше градус и регулярнее воздействие, тем больше вреда, — заключил Трефилов.

Ранее трихолог Мария Васильева предупредила, что стресс способен вызвать выпадение до 60% волос всего за два месяца. По ее словам, это происходит из-за гормональных изменений в организме.

советы
стилисты
красота
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово задержали пассажира с тремя килограммами метеорита
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценили риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.