Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке Стилист Трефилов: отказ от термозащиты при горячей укладке чреват сухостью волос

Использование горячих инструментов для укладки без термозащиты может привести к сухости волос, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, специальные средства предотвращают чрезмерное испарение влаги и сохраняют структуру локонов.

Формально, конечно же, можно не использовать термозащиту при горячей укладке. Но стоит учитывать важный нюанс: тепло меняет структуру волоса. Высокие температуры — это стресс для волос. Если использовать ежедневно фен или плойку без защиты, то локоны будут сухими, ломкими и тусклыми. Термозащита создает определенный барьер, за счет чего уменьшает перегрев. Влаги испаряется не так много, и это помогает сохранить здоровье и блеск волосам, — поделился Трефилов.

Он добавил, что при редком использовании плойки или утюжка можно обойтись без специальных средств для укладки. По словам стилиста, качественный кондиционер и правильный уход способны хорошо увлажнить волосы и сгладить их текстуру. Однако он предупредил, что риск повреждения длины волос все же сохраняется.

Некоторые ошибочно думают, что кондиционер может полноценно заменить термозащиту. Это не так. Кондиционер ухаживает, а термозащита — защищает. В самом названии есть подсказка. Это два разных продукта, которые нужно подбирать под ваш тип волос. Важно учитывать частоту укладки и температуру инструмента. Одно дело — быстрая сушка теплым воздухом. Совсем другое — ежедневный утюг на максимуме. Чем выше градус и регулярнее воздействие, тем больше вреда, — заключил Трефилов.

