05 марта 2026 в 12:13

Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Нижнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, обнаружили труп человека, пишет Gazeta.SPb. На место уже прибыли сотрудники МЧС России.

Специалисты пытаются выйти на лед, чтобы вытащить труп на берег. В самом ведомстве пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Оренбургской области обнаружили тела женщины и ребенка в овраге. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого в арендованной квартире в Туле нашли тела 24-летнего мужчины и 20-летней девушки. Основная версия случившегося — отравление угарным газом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек.

