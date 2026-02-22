Полицейские сделали страшную находку в овраге в Оренбургской области Правоохранители нашли тело женщины и ребенка в овраге в Оренбургской области

В Оренбургской области обнаружили тело женщины и ребенка в овраге, сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно установлено, что в вечернее время 22 февраля в овраге, расположенном недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, обнаружены тела женщины и ребенка, — говорится в сообщении.

