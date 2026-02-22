Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 21:09

Полицейские сделали страшную находку в овраге в Оренбургской области

Правоохранители нашли тело женщины и ребенка в овраге в Оренбургской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Оренбургской области обнаружили тело женщины и ребенка в овраге, сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно установлено, что в вечернее время 22 февраля в овраге, расположенном недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, обнаружены тела женщины и ребенка, — говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане обнаружили человеческие останки при расширении дороги в Акушинском районе. Находку сделали в районе села Гапшима. Владелец соседнего участка намеревался передать останки в музей, поэтому обратился в сельсовет. Однако, по словам его родственников, чиновники предложили закопать останки на участке, чтобы не останавливать ремонт дороги.

До этого в горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.

